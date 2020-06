MS registra queda de 15% no consumo de energia elétrica no mês passado

Os feriados adiantados para o período de 23 e 29 deste mês tiveram impacto pontual no consumo médio dos locais que aderiram à medida - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Houve uma queda de 15% no consumo de energia elétrica em MS no mês de maio. Conforme o estudo realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o índice caiu mesmo após a população ficar mais em casa devido o isolamento social. O levantamente foi feito entre os dias 1 e 29 de maio, comparada com os mesmos dias de 2019. Com a média, MS foi o 5º entre os Estado do País que melhor registrou o índice. É o segundo mês consecutivo em que MS registrou queda no consumo, pois em de 21 de março à 8 de maio houve uma queda de 11%.

Os feriados adiantados para o período de 23 e 29 do mês tiveram impacto pontual no consumo médio dos locais que aderiram à medida. Se tratando de uma média nacional, o Brasil caiu 11% no consumo. O mercado regulado teve redução de 12% no recorte, enquanto o mercado livre apresentou recuo de 10%.

Ranking - A Bahia foi o estado líder que registrou uma queda de 20%. Seguida pelo Rio de Janeiro com 19%, Rio Grande do Sul (17%, Espírito Santo 16% e Mato Grosso do Sul 15%.

Os que mais consumiram energia foram o Pará com 6%, Amapá com 2% e Maranhão com 2%. O aumento se explica pela elevação da demanda em algumas indústrias nesses estados, como alimentícia e a química.