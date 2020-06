MS já recebeu R$ 940 milhões destinados ao auxílio emergencial

Até sexta-feira (5), a Caixa Econômica Federal liberou R$ 940 milhões para pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial em MS - (Foto: Elza Fiuza)

Até sexta-feira (5), a Caixa Econômica Federal liberou R$ 940 milhões para pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial em MS. A quantia deve chegar até R$ 1,2 bi para atender mais de 626,6 mil pessoas.

De acordo com os dados apresentados até agora, a instituição desembolsou R$ 76,6 bilhões no Brasil, somadas ambas as parcelas. No total, 58,6 milhões de pessoas receberam alguma parcela do benefício desde que o programa foi criado, em abril, para ajudar as pessoas a enfrentar os impactos da crise causada pela pandemia do coronavírus.

O pagamento da segunda parcela acabou no último dia 29. De 30 de maio até 13 de junho, os beneficiários estão sacando o dinheiro do lote, conforme um cronograma baseado no mês de aniversário.