MS é o segundo Estado com menor número de ações trabalhistas envolvendo coronavírus

Empresas vem mudando a forma como trabalhar desde o início da pandemia do coronavírus. No Brasil, a Justiça do Trabalho tem recebido demandas para lidar com questões que envolvem imbróglios entre saúde pública, crise econômica e trabalho. Mas de acordo com um levantamento divulgado hoje (26) pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), de janeiro a abril, MS é o segundo Estado com menor número de processos trabalhistas associados ao Covid-19, com 15 casos trabalhistas, perdendo apenas para o PI com 10.

Nos meses de janeiro e fevereiro, MS não teve casos, em março teve um e em abril houve 14, totalizando 15 casos trabalhistas. Em primeiro lugar ficou MG com 290 casos.

A primeira ação foi registrada em março no município de Dourados, já as outras 14 ações de abril foram em Campo Grande, com nove ações, uma em Aquidauana, Dourados, Jardim, Rio Brilhante e Três Lagoas. O número representa 1% das 1.387 novas ações trabalhistas do mês registradas pelo Tribunal Regional do Trabalho. Fica nítido que em abril os números saltaram.

No total de reclamações trabalhistas que têm o assunto Covid-19, 184 tratam apenas da doença. A maioria dos pedidos diz respeito a verbas rescisórias (aviso-prévio, multa de 40% do FGTS, 13º proporcional, saldo de salário, etc.).

De acordo com o boletim epidemiologico divulgado na manhã de hoje (26) aponta que MS chegou 1.100 casos confirmados de Covid-19 com 18 mortes.