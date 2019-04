MP retira qualquer tipo de licença para atividades de baixo risco de empresas

ECONOMIA Dólar cai para R$ 3,92 no dia, mas tem em abril terceiro mês seguido de alta

ECONOMIA Bolsas de NY fecham sem direção única com possível acordo de infraestrutura

EDUCAÇÃO Secretária da SED participa de reunião promovida pelo MEC com secretários de educação de todo o País, em Brasília

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados