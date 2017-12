MP que reduz idade para saque do PIS/Pasep eleva beneficiários para 12,5 milhões

"Vamos fazer publicidade para dizer: saque o PIS/Pasep. O dinheiro é seu e você vai injetar na economia", destacou o presidente - Reprodução

O Ministério do Planejamento informou nesta sexta-feira, 22, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a nova medida provisória que irá reduzir a idade mínima para saques do PIS/Pasep, anunciada nesta sexta-feira, 22, pelo presidente Michel Temer, deverá ampliar o número de beneficiários da medida para 12,5 milhões de trabalhadores, injetando cerca de R$ 23,6 bilhões na economia.

Esse número considera todo o público que já sacou os recursos e o que passa a ter direito ao saque. Se descontado o número de trabalhadores que já sacaram seus recursos neste ano, a partir de janeiro de 2018 ficarão disponíveis R$ 21,4 bilhões a 10,9 milhões de pessoas, esclarece o Planejamento.

Até quinta-feira, 21, data final de vigência da MP 797 que definiu as regras do saque do PIS/Pasep, foram pagos aos cotistas R$ 2,2 bilhões a cerca de 1,6 milhão de participantes, valor muito abaixo da expectativa inicial de saques de R$ 16 bilhões.

Segundo o presidente Temer anunciou na manhã desta sexta, a nova MP deve ser editada entre terça e quarta-feira da próxima semana. "Vamos fazer publicidade para dizer: saque o PIS/Pasep. O dinheiro é seu e você vai injetar na economia", destacou o presidente.