MP investiga vazamento de dados da Sky

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) instaurou um Inquérito Civil Público para investigar um possível vazamento de dados pessoais de 32 milhões de clientes da Sky Brasil.

A investigação começou após um funcionário do MP encontrar na internet um banco de dados com informações pessoais de clientes da Sky.

Segundo o inquérito, entre os dados disponíveis havia nome completo, data de nascimento, endereço de e-mail, senha de login do serviço, endereço de IP, método de pagamento, número de telefone e endereço residencial dos clientes.

No protocolo, Frederico Meinberg, promotor de Justiça responsável pela ação, pede que a empresa apresente documentos que confirmem ou neguem a violação.

O jornal O Estado de S. Paulo tentou contato com a Sky por meio da assessoria de imprensa, mas até o fechamento da reportagem não obteve resposta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.