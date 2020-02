MP do Contrato Verde Amarelo 'conta com o agasalho da Constituição', diz Gandra

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra Martins Filho participou nesta terça-feira, 11 da primeira das audiências públicas realizadas no Congresso Nacional para debater a Medida Provisória do Contrato Verde Amarelo. Na ocasião, o ministro defendeu a constitucionalidade da MP, que, de acordo com ele, "conta com o agasalho da Constituição".

"O que eu verifico, é possível e foi bastante salutar essa iniciativa governamental de tentar resolver o problema do desemprego criando novas oportunidades através de uma norma jurídica que, ao meu ver, atende aos ditames da Constituição", declarou Gandra.