Movimento do comércio cresce 0,2% em 12 meses até novembro, diz Boa Vista SCPC

O movimento do comércio do País atingiu o primeiro número positivo em 12 meses até novembro desde igual intervalo encerrado em junho de 2015, mostram os dados da Boa Vista SCPC. O indicador subiu 0,2% no período. "Após dois anos de retração, o indicador do comércio vem gradualmente se recuperando desde novembro de 2016, atingindo o primeiro número positivo desde junho de 2015, quando observado na aferição acumulada em 12 meses", destaca a nota da instituição.

Na comparação com outubro com ajuste sazonal, houve expansão de 2,5% em novembro, enquanto, frente ao mesmo mês de 2016, o crescimento foi de 8,5%.

A Boa Vista SCPC espera que a recuperação do setor se consolide nos próximos meses como efeito da redução dos juros, da expansão do crédito, da melhoria dos níveis de renda e do menor desemprego.

Por setores, em novembro ante outubro, "Móveis e Eletrodomésticos" tiveram o maior avanço, de 6,8%, descontados os efeitos sazonais. Em 12 meses, a alta foi de 0,4%.

A categoria de "Combustíveis e Lubrificantes" cresceu 0,7% em novembro, com ajuste sazonal, mas teve queda de 3,1% em 12 meses. Já o segmento "Supermercados, Alimentos e Bebidas" aumentou 0,2% na margem, na série dessazonalizada, mas teve crescimento de 2% em 12 meses.