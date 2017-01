Movimentação de cargas no Porto de Santos recua 5,1% em 2016

A movimentação de cargas no Porto de Santos (SP) em 2016 atingiu 113,8 milhões de toneladas, queda de 5,1% na comparação com 2015 (119,9 milhões t). O recuo ocorreu, principalmente, por causa da retração nos embarques de milho. No geral, as exportações foram 7% menores, com 81,423 milhões de toneladas. Já as importações atingiram 32,391 milhões de toneladas, 0,1% acima ante o registrado em 2015.

Os embarques de milho no período recuaram 49,7%, para 7,943 milhões toneladas. Já entre os avanços na exportação, o destaque ficou com o açúcar, com 20,255 milhões de toneladas, 11,4% mais em relação ao ano anterior.

O complexo soja totalizou 19,125 milhões de toneladas (+ 7,6%). "Os embarques de açúcar e soja em grãos contribuíram para amenizar a queda na movimentação, favorecidos por uma boa safra e preços internacionais em recuperação", comentou, em nota, o diretor de Relações com o Mercado e Comunidade, Cleveland Lofrano.

No fluxo de importação, o adubo, com 3,549 milhões t, teve um aumento de movimentação de 47,4% sobre 2015. Os embarques de enxofre caíram 12,2%.

A participação do Porto de Santos no fluxo de comércio brasileiro em 2016 contribuiu com 28,5% (US$ 92,108 bilhões) do total de US$ 322,787 bilhões. Os embarques pelo complexo santista somaram US$ 51,643 bilhões, 27,9% do total Brasil e as importações, US$ 40,464 bilhões, 29,4% do total do País.

"Essa foi a maior participação anual do complexo portuário santista na movimentação das trocas comerciais brasileiras (em valor) em toda a sua história", afirmou a assessoria do porto em nota.

