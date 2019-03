Mourão trata de proposta dos militares com ministro da defesa

O presidente da República em Exercício, Hamilton Mourão, vai tratar dos ajustes finais da proposta de Previdência dos Militares com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, às 11h30. Ao chegar no Palácio do Planalto, Mourão disse que Azevedo vai mostrar "como está o projeto" para que ele possa ver "se está tudo ok".

A previsão é que o texto seja enviado ao Congresso na quarta-feira, 20. "O ministro vem mostrar como é que está o projeto, porque amanhã o presidente (Bolsonaro) chega e vai despachar no Alvorada. Então, eu tenho que olhar antes para ver se está tudo ok."

Questionado se concorda com a proposta, Mourão respondeu que ainda não a viu. "Ainda não vi a proposta, só vi isso que foi divulgado, não sei se isso é a verdade, por isso tem que conversar com o ministro para saber", disse.