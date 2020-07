Motoboys não realizam greve em Campo Grande, mas não descartam uma movimentação nos próximos meses

Na mobilização de hoje espalhadas por diversas cidades do País, os motoboys prometem obter a adesão de pelo menos metade do efetivo à disposição de aplicativos como iFood, Rappi, Loggi e Uber Eats - (Foto: Reprodução)

Uma paralisação realizada por moto entregadores de aplicativos que buscam mais reconhecimento e profissionalização vem acontecendo em diversas cidades do Brasil nesta quarta-feira (1º). Mas pelo menos por enquanto em Campo Grande não está prevista nenhuma paralisação, conforme o presidente da Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motorista Autônomo de Mato Grosso do Sul (APPLIC-MS), Paulo Pinheiro.

“Campo Grande ainda está abrindo os olhos para a categoria, e é importante que tenha essa paralisação em outros locais para que crie essa conscientização. Por enquanto não está prevista alguma paralisação aqui, mas apoiamos 100% a movimentação dos colegas de outras cidades, para que possamos alinhar os pontos e organizar uma na Capital”, explica ao portal A Crítica.

Um dos pontos destacados por Pinheiro é a pouca valorização atribuído ao moto entregador, já que alguns ainda encaram a função como ‘bico’ e não profissão. “A mobilização deve existir para que tenhamos a valorização por parte dos empresários e até mesmo das autoridades e poder publico. Desde 2017 estamos lutando para fazer a profissionalização da profissão, fazendo com que sejamos valorizados, com trâmites legais, cursos, registros e etc. Isso vai incentivar o motoboy que vive exclusivamente da função”, diz.

Pinheiro ressalta que o que categoria mais luta é a questão de valores cobrados da intermediação com as plataformas. “Existe uma defasagem muito grande, e o que esta sendo pago ao profissional é muito pouco, ainda mais em um momento que a demanda subiu 75%”, justifica.

Paralisação - Na mobilização de hoje espalhadas por diversas cidades do País, os motoboys prometem obter a adesão de pelo menos metade do efetivo à disposição de aplicativos como iFood, Rappi, Loggi e Uber Eats.

A pauta de reivindicações pelo engloba desde a definição de uma taxa fixa mínima de entrega por km rodado até o aumento dos valores repassados aos entregadores por serviços realizados. A categoria também cobra das empresas uma ajuda de custo para a aquisição de equipamentos de proteção contra a covid-19, como máscaras e luvas. As empresas afirmam que estão fornecendo os equipamentos.