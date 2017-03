Moreira Franco: leilão de portos mostra que modelo de concessões é um sucesso

O resultado do leilão de arrendamento de duas áreas no porto de Santarém (PA), com ágios de 62% e 230%, mostra o acerto do modelo de concessões, comentou nesta quinta-feira, 23, o secretário-geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, por intermédio de sua assessoria de imprensa. "Assim como aconteceu com os aeroportos, uma vitória que demonstra que o Brasil está no caminho certo e com um modelo de concessões que é um sucesso, trazendo a cada dia mais investidores", comentou. "Estamos trabalhando muito e o Brasil vai voltar a crescer e gerar empregos." O ministro é o responsável pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Os dois terminais receberão investimentos de R$ 30 milhões e gerarão cerca de 1.000 novos empregos diretos e indiretos, segundo estimativa do governo. "O leilão superou todas as expectativas: atraiu um grande número de participantes e arrecadou muito mais do que o estimado", disse Moreira Franco.

Os dois terminais de combustíveis foram arrematados hoje em leilão pelo consórcio Porto Santarém. No total, as outorgas a serem pagas são de R$ 68,2 milhões.

Veja Também

Comentários