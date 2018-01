Moreira Franco entrega 800 casas do Minha Casa Minha Vida no Rio

O secretário geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou nesta terça-feira, 30, da entrega de 800 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, na companhia do prefeito da cidade Marcelo Crivella e outros políticos.

O local serviu de hospedagem para as Forças Armadas durante as Olimpíadas 2016 e depois foi reformado para ser vendido às famílias, que pagam entre R$ 80 e R$ 270 por mês por um apartamento de dois quartos. No Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 3 milhões de moradias atingindo 14,7 milhões de pessoas. No caso do Rio, os apartamentos são avaliados em cerca de R$ 75 mil cada.

"Nos últimos dois, três meses estamos todas as semanas partindo para entrega de dois a três empreendimentos destes no Brasil afora", discursou o ministro em palanque armado dentro do condomínio.

Discursaram também o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o ex-secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Índio da Costa, que deixou o governo de Crivella para reassumir o cargo de deputado federal, com status de pré-candidato à Presidência pelo PSD.

Moreira Franco cobrou do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, a confirmação de que o banco passará a financiar também eletrodomésticos para os moradores do programa Minha Casa Minha Vida.

Segundo Occhi, o assunto está sendo estudado e possivelmente será aprovado: "Queremos colocar fogão, geladeira e televisão, essas três coisas...isso virá dentro da prestação que você vai pagar", disse, dirigindo-se à plateia formada pelo beneficiados do programa.