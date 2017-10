Moradores de Nova Alvorada do Sul comemoram investimentos de mais de R$ 13 milhões em obras

Os moradores de Nova Alvorada do Sul comemoraram os mais de R$ 13 milhões investidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul no município. Foram inauguradas diversas obras como a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), moradias, asfalto e anunciada a implantação de um colégio militar do Corpo de Bombeiros. O governador Reinaldo Azambuja esteve vistoriando as construções e participou pessoalmente da entrega das chaves das casas populares.

Os moradores de Nova Alvorada do Sul comemoraram os mais de R$ 13 milhões investidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul no município. Foram inauguradas diversas obras como a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), moradias, asfalto e anunciada a implantação de um colégio militar do Corpo de Bombeiros. O governador Reinaldo Azambuja esteve vistoriando as construções e participou pessoalmente da entrega das chaves das casas populares. “Hoje são mais de quatro mil unidades como essas construídas nos 79 municípios. Estamos entregando 45 aqui em Nova Alvorada do Sul, construídas por meio do programa FGTS para que mais famílias possam sair do aluguel. Inauguramos uma estação de tratamento de esgoto que quando vierem as novas ligações, 100% poderão ser tratadas melhorando a qualidade de vida. Recapeamento de duas avenidas importantes e a assinatura da parceria para primeira escola militar do Corpo de Bombeiros, na qual vamos recuperar a antiga escola agrícola dos municípios. Seguimos trabalhando bastante porque a nossa prioridade são as pessoas”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Andreia Mesquita dos Santos, de 26 anos e mãe de três filhos, foi uma das beneficiadas com as moradias populares. “Meus filhos já estão fazendo planos para a casa nova, sonhando com o quartinho novo. Esse projeto é uma maravilha, um sonho realizado. Eu morava de aluguel e para meu orçamento estava caríssimo, ainda mais em comparação com a prestação que vamos pagar agora. Sou casada há 12 anos, vim do Mato Grosso à procura de emprego e fui recebida de braços abertos pelo povo de Nova Alvorada do Sul. Tenho um marido que é meu companheiro, filhos lindos, emprego fixo e, agora, minha casa. É realmente um sonho realizado”, destacou.

Para Sandra Barrios, 41 anos, a entrega da chave da casa nova foi um momento de muita emoção. “Meu coração está batendo forte demais. Quando eu recebi a notícia que tinha sido selecionada fiquei feliz demais, não esperava. Faz pouco mais de um ano que fiz minha inscrição. Tenho dois filhos um de 21 anos e outra de 19. Já estão com muitos planos para a casa nova. Hoje moramos na fazenda. Meu marido trabalha no campo e eu na usina. Mas morar na cidade vai ser muito melhor para nós”, disse.

Tainara Ketlin Alexandre, 23 anos, e o marido Gustavo Couto dos Santos, 25 anos, estavam felizes da vida com a casa própria. “Nós fizemos o cadastro ano passado quando eu ainda estava grávida, não demorou muito para sermos contemplados. Trabalhamos e moramos de aluguel. Foi uma coisa de Deus mesmo receber a notícia da casa nova. Temos filho pequeno e muitos planos. Só temos a agradecer ao prefeito e ao governador. Filho novo, casa nova, quarto novo e vida nova”, comemoraram.

Seo Raimundo Nonato da Silva, 67 anos, avaliou que o apoio do governador foi fundamental para alavancar Nova Alvorada do Sul. “Moro aqui há 6 anos e com todo respeito às gestões passadas, para mim, o prefeito Arlei, com apoio do governador fizeram nosso município dar um salto. Essa estação de tratamento de esgoto ficou ótima, é bom demais para saúde de todos nós que moramos aqui. O Reinaldo Azambuja, comecei a conhecer ele por causa de um amigo que era muito chegado dele. E, daí, através de um amigo a gente acompanha outro. Logo em seguida ele começou a destacar e hoje comemoramos o bom trabalho que vem fazendo, administrando nosso dinheiro. Posso dizer que de um ano para cá nosso município se tornou a Cinderela de MS”, reforçou.

Veja Também

Comentários