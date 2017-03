Moody's vê perspectiva estável para sistema bancário brasileiro

A agência de classificação de risco Moody's revisou a perspectiva para o sistema bancário brasileiro de negativa para estável. A decisão reflete a expectativa de que a economia estabilize neste ano, após uma contração de 3,6% em 2016, e acompanhe a elevação da perspectiva para estável dos títulos da dívida do governo do Brasil, anunciada em 15 de março. "Após quase três anos de recessão, as condições econômicas tornaram-se mais benignas", afirma a vice-presidente sênior da Moody's, Ceres Lisboa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

