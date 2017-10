Moody's: sem Previdência até 2018, possibilidade é estender outlook negativo

O chefe de análise de risco soberano da agência de classificação de risco Moody's para a América Latina, Mauro Leos, acredita que o adiamento da aprovação da reforma da Previdência não deve causar surpresa nos investidores. Mas para o rating soberano do País, se não houver nenhuma reforma até o começo de 2018, um das possibilidades é estender a perspectiva negativa da nota que o Brasil passou a ter em maio, em meio ao escândalo político desencadeado pela delação da JBS.

Leos disse a jornalistas achar difícil que haverá chance de aprovar a PEC da Previdência em 2018, um ano eleitoral, caso a reforma não aconteça neste ano. O analista ressaltou, porém, que do ponto de vista de uma agência de classificação de risco, mais que data de aprovação do texto, o importante é o conteúdo das medidas, que sejam suficientes para reduzir a dívida do País.

"Estamos ficando sem datas para a reforma da Previdência", disse ele ao ser perguntado sobre sua perspectiva para a Previdência. Leos ressaltou que o cenário da Moody's para o Brasil nos próximos anos incorpora uma reforma, por isso é essencial que as medidas saiam do papel. Um ajuste na previdência social brasileira é essencial para estabilizar a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB), que caminha para superar os 80%, acima da média dos emergentes.

Além do cenário para a reforma da Previdência, Leos disse que um dos fatores que a Moody's vai levar em conta no processo de reavaliação do rating soberano do Brasil é a eleição do ano que vem. O impacto maior das urnas na nota soberana, porém, ficará para 2019. Independentemente de quem vença a corrida eleitoral, Leos ressaltou que o próximo presidente terá que prosseguir com o ajuste fiscal, por conta da forte deterioração dos números.

"Qualquer decisão é possível", disse Leos ao falar dos rumos do rating brasileiro. O analista ressaltou aos jornalistas o que já havia dito em sua apresentação, que a Moody's virá falar com o governo brasileiro no começo de 2018 para reavaliar a nota.

A perspectiva pode ser incrementada para "estável" se houver melhora importante no cenário ou o outlook "negativo" pode ser estendido no caso de não houver nenhuma reforma da Previdência. Ele citou como exemplo o rating mexicano, que recebeu perspectiva negativa no ano passado em meio às perspectivas sobre os impactos da presidência de Donald Trump no país vizinho. Este ano a perspectiva foi prorrogada.

