Moody's: rating da Petrobras não é afetado por nova perspectiva para Brasil

A agência de classificação de risco Moody's afirmou nesta quarta-feira, 15, que o rating B2 da Petrobras, com perspectiva estável, não é diretamente afetado pela mudança de perspectiva no rating do Brasil. Na tarde de hoje, a Moody's alterou a perspectiva do rating Ba2 do Brasil de negativa para estável.

Segundo a agência, os ratings e a perspectiva da Petrobras refletem a análise de uma inadimplência conjunta para a companhia como emissora relacionada ao governo. "Os ratings refletem a suposição de uma moderada probabilidade de apoio extraordinário e oportuno do governo brasileiro", disse. Para a Moody's, a dependência de inadimplência entre a Petrobras e o governo continua moderada.

No relatório, a agência relembra que elevou o rating da Petrobras de B2 para B3 em 21 de outubro de 2016 e alterou a perspectiva de negativa para estável, incorporando melhorias no perfil de crédito da companhia.

Para a Moody's, a menor despesa de capital da petroleira em relação a cerca de US$ 13,6 bilhões em vendas de ativos "pode indicar uma redução em suas receitas futuras e no fluxo de caixa". No entanto, a agência alerta que quaisquer ações que fortaleçam a liquidez da Petrobras, ao mesmo tempo em que melhorem suas margens operacionais e alavancagem, "provavelmente terão maior impacto na qualidade de crédito da empresa do que as reduções em sua produção, receita e base de reservas".

Veja Também

Comentários