Moody's: acordo entre Votorantim e ArcelorMittal é positivo

A combinação dos negócios de aço longo da Votorantim com a ArcelorMittal é positiva em termos de crédito para a siderúrgica brasileira, segundo a Moody's Investor Service. O documento, divulgado hoje, frisa que, com a transação, a companhia brasileira retirará de seu balanço cerca de R$ 850 milhões de dívida bruta, sem custo para sua geração de caixa.

Na negociação, a Votorantim Aços Longos passa a ser uma subsidiária integral da ArcelorMittal. Em troca, receberá uma fatia minoritária de 15% no negócio de aço longo da ArcelorMittal no Brasil.

Ainda no documento, a agência de classificação de riscos destaca que o setor de construção no Brasil não performou bem ao longo do ano passado, diante de uma severa crise econômica no Brasil, o que afetou o desempenho do mercado de aços longos.

A transação, que ainda depende de avais regulatórios, irá ajudar, assim, a Votorantim a se desalavancar, e aumentar a participação dos negócios de metais e cimento dentro do conglomerado.

O negócio anunciado não inclui as operações da Votorantim em ações longos na Argentina e Colômbia, sendo que a operação envolvida representa 5% do total de ativos da companhia.

