Montago leva lote 11 do leilão de transmissão, com deságio de 52,91%

A Montago Construtora conquistou o 11º e último lote de empreendimentos de transmissão leiloado nesta sexta-feira, 15, na sede da B3, em São Paulo. O grupo venceu uma disputa viva-voz com o Consórcio BR Energia/Enind Energia ao propor uma Receita anual Permitida (RAP) de R$ 4,03 milhões, para construir e operar o empreendimento, o que corresponde a um deságio de 52,91% em relação à RAP máxima de R$ 8.590.800,00.

Na primeira fase do leilão por este lote, outros 15 proponentes apresentaram propostas pelo empreendimento, com propostas sem deságio até lances com desconto de 42,05%. Nesta etapa, Montago ofereceu uma RAP 48,22% abaixo da RAP máxima, enquanto o Consórcio BR energia propôs deságio de 46%.

O Lote 11 é composto pela subestação de 230/69 kV Fiat localizada em Pernambuco. A instalação deve consumir R$ 44,788 milhões em investimentos, pelos cálculos da Agência Nacional de energia Elétrica (Aneel).