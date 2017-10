Montadoras têm o 2º melhor mês em vendas

Setembro foi o segundo melhor mês do ano em vendas de veículos novos no País, com 119,2 mil unidades. O resultado só perde para o de agosto, que teve três dias úteis a mais e vendas de 216,5 mil unidades. O volume é 24,5% maior que o do mesmo mês de 2016. É o quinto crescimento consecutivo no comparativo anual.

No ano, a alta acumulada é de 7,8%, com 1,62 milhão de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus vendidos, confirmando a taxa de crescimento antecipada pelo Estado na edição de sábado. Dados oficiais serão divulgados hoje.

Houve queda de 8% em relação a agosto, que foi mais longo. Porém, a média diária de vendas foi a melhor em 21 meses, com 9,7 mil unidades. Não se registrava número tão alto desde dezembro de 2015, quando mais de 10 mil carros foram emplacados a cada dia útil.

O diretor da consultoria ADK Automotive, Paulo Roberto Garbossa, avalia que, em razão de lançamentos em todos os segmentos - de carros compactos a utilitários esportivos - "não é improvável que o ano feche com crescimento de dois dígitos". A previsão das montadores é de alta de 7,3% ante 2016, para 2,2 milhões de veículos.

Usados. Com o resultado de setembro, o mercado de carros novos está próximo do crescimento registrado no segmento de usados, que nos últimos anos apresentava desempenho melhor que o de zero quilômetro.

Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos (Fenauto), de janeiro até agora foram vendidos 8,22 milhões de veículos usados (sem incluir motos), 8,2% a mais que em 2016.

No período mais crítico da crise, consumidores optaram por trocar o carro usado por outro usado, em razão do preço. "Agora, com a melhora da economia, voltaram a trocar usados por novos, por isso os porcentuais se aproximaram", diz Garbossa.

As vendas de seminovos, com até três anos de uso, aumentaram 21,8% no ano. As de veículos com quatro a 12 anos ficaram estáveis, e as daqueles com mais de 13 anos caíram 3,2%.

Ranking

A lista de carros novos mais vendidos em setembro teve mudança importante. O recém-lançado compacto Kwid, da Renault, ficou em segundo lugar, com 10,3 mil unidades, desbancando o Hyundai HB20 para a quarta posição (8,5 mil). O Chevrolet Onix continuou na liderança (17,2 mil) e o Ka manteve a terceira posição (8,7 mil).

Com o Kwid, a Renault subiu e ocupou a quarta posição entre as marcas mais vendidas (10,6% das vendas) e a Hyundai caiu para o sexto lugar (8,7%). A GM ficou com 18,2% do mercado, a Fiat com 13%, a Volkswagen com 12% e a Ford com 9,7%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

