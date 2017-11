Monitor do PIB da FGV aponta alta de 0,1% no 3º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% em setembro ante agosto, estima o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), por meio do Monitor do PIB. No terceiro trimestre, o avanço foi também de 0,1% em comparação ao segundo trimestre do ano.

O indicador antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

"No mês de setembro, a economia continuou a crescer e no terceiro trimestre completaram três trimestres de taxas positivas na série com ajuste sazonal. Nessa comparação, a agropecuária após um primeiro trimestre espetacular, apresentou no segundo e terceiro trimestres taxas de variação negativas, enquanto a indústria e os serviços foram positivos. A indústria de transformação e o comércio apresentam os melhores resultados. Surpreende a taxa positiva (0,2%) da Construção após dez trimestres de resultados negativos", avaliou Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB, em nota oficial.

Em relação a agosto do ano passado, o PIB subiu 1,3% em setembro de 2017, a quinta taxa positiva consecutiva. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o PIB apresentou crescimento também de 1,3% no terceiro trimestre. Os destaques foram os desempenhos positivos da agropecuária (10,2%), da transformação (3,3%), do comércio (5,3%) e dos transportes (3,6%). A construção teve significativa retração, de -6,4%, enquanto os serviços de informação recuaram 4,9%. O PIB acumulado em 2017 até o mês de setembro totalizou R$ 6,266 trilhões em valores correntes.