MME permite prorrogação de prazo de venda de distribuidoras da Eletrobras

O Ministério de Minas e Energia publicou nesta quarta-feira, 6, portaria que permite a prorrogação do prazo para venda das distribuidoras da Eletrobras, com a continuidade dos serviços prestados pela Amazonas Energia, Eletroacre, Ceron, de Rondônia, Cepisa, do Piauí, Ceal, de Alagoas e Boa Vista Energia.

A prorrogação vale até que novas empresas assumam as concessões ou até o dia 31 de julho de 2018, o que ocorrer primeiro. Essa prorrogação será deliberada pelos acionistas da Eletrobras em Assembleia marcada para 28 de dezembro.