Mitsubishi convoca recall por problema no sistema de airbag

A marca de automóveis Mitsubishi do Brasil convocou, nesta quinta-feira, 19, todos os proprietários dos veículos Pajero Full, fabricados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012, a agendarem manutenção em uma concessionária da rede. O motivo é uma falha identificada no sistema de airbag do veículo, que pode falhar.

Segundo a empresa, o problema está localizado no insuflador da bolsa de airbag do lado de passageiro. É preciso realizar a substituição da peça.

No comunicado, a empresa informa ter detectado a possibilidade de "deflagração inadequada do insuflador" do equipamento. Com isso, em caso de colisão frontal, que resulte no acionamento do airbag do passageiro, poderá ocorrer a ruptura da carcaça do insuflador da bolsa do airbag, com a projeção de fragmentos metálicos contra o passageiro e demais ocupantes do veículo, com danos graves ou fatais.

Todos os veículos com chassis com finais, não sequenciais, de AJA00123 a DJA01120 precisam agendar a manutenção.

Para agendamento e mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800 702 0404, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas, o e-mail sac@hpeautos.com.br e o site: http://www.mitsubishimotors.com.br/