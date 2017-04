Ministros também participam de reunião com Temer sobre Previdência

Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles; da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy; do Planejamento, Dyogo Oliveira; e da Secretária-geral da Presidência, Moreira Franco; também participam da reunião entre o presidente da República, Michel Temer, e líderes da Base Aliada na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também esteve na reunião, mas já foi embora.

Em seu discurso de abertura, Temer afirmou que a reforma da Previdência foi desenhada para manter a sustentabilidade do regime de aposentadorias por "30, 40 anos", mas admitiu que, se não for possível, o resultado pode ser sentido por um tempo menor. "É uma reforma que visa a 30, 40 anos. Se não for possível, faremos por 20 anos", disse.

Temer disse ainda que a reforma da Previdência passou a ser o símbolo "da vitória reformista ou não de seu governo". Segundo ele, a reforma é um "fenômeno imperioso".

Participantes

De acordo com a lista divulgada pela assessoria da imprensa do Planalto, estão presentes na reunião: o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, e os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); Arthur Lira (PP-AL); Baleia Rossi (PMDB-SP); Ricardo Tripoli (PSDB-SP); Aelton Freitas (PR-MG); Marcos Montes (PSD-MG) ; Tereza Cristina (PSB-MS); Efraim Filho (DEM_PB); Jovair Arantes (PTB-GO); Aureo (SDD-RJ); Professor Victório Galli (PSC-MT); Arnaldo Jordy (PPS-PA); Toninho Wandscheer (Pros-PR); André Moura (PSC-SE); Alceu Moreira (PMDB-RS); Capitão Augusto (PR-SP); Marcus Vicente (PP-ES); Pedro Chaves (PMDB-GO); Raquel Muniz (PSD-MG); Roberto de Lucena (PV-SP); Ronaldo Benedet (PMDB-SC); Leandre (PV_PR); Beto Mansur (PRB-SP); Pedro Paulo (PMDB-RJ); Soraya Santos (PMDB-RJ); Renato Andrade (PP-MG); Rodrigo Rocha (PMDB-PR); Marco Antônio Cabral (PMDB-RJ); Alexandre Baldy (PTN-GO); Carlos Marun (PMDB-MS); Arthur Oliveira Maia (PPS-BA); Julio Lopes (PSB-RJ); Adail Carneiro (PP-CE); Bebeto (PSB-BA); Bilac Pinto (PR-MG); Darcísio Perondi (PMDB-RS); Eduardo Barbosa (PSDB-MG); José Carlos Aleluia (DEM-BA); Laerte Bessa (PR-DF); Maia Filho (PP-PI); Mauro Pereira (PMDB-RS); e Maria Helena (PSB-RR).

