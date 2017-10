Ministros são exonerados para apresentar emendas individuais ao Orçamento

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que foi exonerado nesta quarta-feira, 18, do cargo para reassumir seu mandato de deputado federal - Divulgação

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que foi exonerado nesta quarta-feira, 18, do cargo para reassumir seu mandato de deputado federal e poder apresentar emendas individuais ao Orçamento de 2018. O prazo para o protocolo dessas emendas parlamentares termina na próxima sexta-feira.

Conforme a Coluna do Estadão divulgou nesta quarta, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, também deve ter sido exonerado pelo mesmo motivo.

A expectativa é que outros ministros que são parlamentares peçam exoneração no decorrer da semana para apresentar suas emendas parlamentares individuais. Depois, retornam aos postos no Executivo. As exonerações de Coelho Filho e Jungmann foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

O ministro Coelho Filho, que é deputado pelo PSB de Pernambuco, disse ainda ao Broadcast Político, que deverá ficar fora do ministério até a próxima quarta-feira, quando deve ocorrer a votação da denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer pela Procuradoria-Geral da República no plenário da Câmara.

O deputado afirmou que quer aproveitar o retorno à Casa para votar a favor de Temer.