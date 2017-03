Ministro Torquato Lorena apresenta em CG o programa Empresa Pró-Ética

O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Torquato Jardim, vai apresentar, nesta quarta-feira (29), às 9 horas, no Edifício Casa da Indústria, o programa Empresa Pró-Ética aos empresários sul-mato-grossenses. Trata-se de uma conjugação de esforços entre os setores público e privado para promover no País um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

A iniciativa, que conta com a parceria da Fiems, Famasul, Fecomércio-MS e Sebrae/MS, consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que se mostram verdadeiramente comprometidas com a prevenção e o combate à corrupção e outros tipos de fraudes.

O encontro tem como objetivo divulgar o Empresa Pró-Ética e estimular a participação de novas empresas e setores, além de apresentar os benefícios do programa de fomento à integridade no ambiente corporativo. Na avaliação de Torquato Jardim, é importante a inclusão de empresas do Estado na discussão sobre integridade e prevenção da corrupção, pois, não se pode falar em selo de âmbito nacional, promovido pelo Ministério da Transparência, sem participação de empresas de todo o Brasil.

Cronograma

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) promoveu o primeiro evento de divulgação do Empresa Pró-Ética na cidade de Manaus (AM) no dia 8 de março, enquanto o segundo foi no dia 15 de março em Belo Horizonte (MG), o terceiro no dia 22 de março em Goiânia (GO) e, no próximo dia 29 de março, será a vez de Campo Grande. Até o final de abril mais cinco cidades receberão o evento - Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

Os eventos recebem apoio das entidades de representação dos setores industrial e comercial que, em parceria com as unidades regionais do Ministério da Transparência, ficarão responsáveis - em cada localidade - pela divulgação, organização e definição dos procedimentos de inscrição ao programa Empresa Pró-Ética, que foi criado em 2010 em parceria com o Instituto Ethos.

A iniciativa, pioneira na América Latina, busca reconhecer os esforços das empresas que, independente do porte ou ramo de atuação, investem em boas medidas de prevenção e combate à corrupção. Neste ano, o prazo para participação vai até 28 de abril, sendo que em 2016 o Pró-Ética registrou um recorde histórico de inscrições com um total de 195 companhias, de diversos portes e ramos de atuação, manifestando interesse em participar da avaliação.

Serviço – Os empresários interessados em participar podem confirmar presença pelo telefone (67) 3389-9091.

Veja Também

Comentários