Ministro dos Transportes diz achar difícil PR fechar questão a favor de reforma

O ministro dos Transportes, deputado licenciado Maurício Quintella (PR-AL), afirmou nesta sexta-feira, 12, que seu partido, o PR, não deverá fechar questão a favor da reforma da Previdência. A legenda tem a quinta maior bancada da Câmara, com 39 deputados.

"Acho difícil fechar questão. Não fechamos nem na trabalhista", afirmou Quintella, em entrevista após reunião de balanço de um ano do governo Michel Temer, no Palácio do Planalto.

O ministro ressaltou, porém, que a sigla vai dar "total apoio" ao governo. "Espero dar igual ou mais votos do que na reforma trabalhista", disse.

