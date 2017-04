Ministro do Trabalho é exonerado para votar pela reforma trabalhista

O ministro do Trabalho, deputado licenciado Ronaldo Nogueira (PTB), foi exonerado de última hora do cargo para voltar à Câmara e reforçar os votos favoráveis à reforma trabalhista. O ato foi registrado em uma edição extra do Diário Oficial da União publicado na tarde desta quarta-feira (26).

A medida foi tomada após o suplente do ministro, o deputado Assis Melo (PCdoB-RS), se vestir de soldador e protestar contra o projeto no plenário. A manifestação, que paralisou a sessão, irritou deputados governistas, que começaram a articular com o Palácio do Planalto a exoneração de Nogueira.

Mais cedo, os ministros Bruno Araújo (Cidades), Mendonça Filho (Educação) e Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) já haviam sido exonerados para reforçar a votação.

O nome de Nogueira já consta no painel da Câmara. O ministro do Trabalho, porém, tem feito críticas ao projeto substitutivo do relator Rogério Marinho (PSDB-RN), que ampliou o texto enviado pelo governo. Ele é contra, por exemplo, ao fim do imposto sindical. Questionado sobre essas críticas, um deputado próximo ao presidente Michel Temer disse que era bom o ministro votar com o governo, especialmente se quisesse permanecer no cargo.

