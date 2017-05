Ministro diz ter confiança em aprovação da reforma trabalhista no Senado

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, disse nesta segunda-feira, 8, estar confiante de que a reforma trabalhista será aprovada no Senado. De acordo com ele, a reforma trará previsibilidade ao mercado de trabalho e não se propõe a tirar direitos do trabalhador.

"A reforma trabalhista não vai acabar com as férias nem com o 13.º salário do trabalhador como alguns querem fazer acreditar", disse Pereira.

A avaliação do ministro é a de que a reforma trabalhista vai conferir segurança jurídica ao mercado de trabalho.

Pereira faz nesta segunda-feira palestra no seminário "O Brasil de hoje e as perspectivas para o futuro na visão do MDIC", organizado pelo Sindicato da Habitação (Secovi), na sede da entidade, na zona sul da capital paulista.

