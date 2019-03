Ministro da Infraestrutura reforça intenção em fusão da ANTT com a Anac

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, reafirmou a intenção do Governo Jair Bolsonaro de unir a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A afirmação foi feita pelo ministro no pregão da B3, onde o governo realiza na manhã desta sexta-feira, 15, o leilão de aeroportos - a primeira concessão do governo Bolsonaro.

Freitas anunciou também para a próxima segunda-feira, 18, o lançamento do chamamento de estudo para o leilão de mais 21 aeroportos no País, que farão parte da sexta rodada do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

O ministro não detalhou quais serão os ativos apresentados na próxima rodada, mas disse que serão distribuídos em três blocos: regiões Centro-Oeste, Sul e Norte. Os aeroportos Santos Dumont e Congonhas ficarão para a sétima e última rodada, disse Freitas, sem estipular um prazo de concessão.

No leilão desta sexta, o investimento nos aeroportos previsto é de R$ 3,5 bilhões, com valor da outorga ao longo de 30 anos de concessão de R$ 2,1 bilhões.

O ministro reforçou que a Pasta espera chegar a 23 leilões antes dos 100 dias de governo.