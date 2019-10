Ministro da Infraestrutura apresenta projetos a empresários espanhóis

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, iniciou nesta segunda-feira (30), em Madri, uma série de reuniões com representantes de grupos empresariais do setor. Nos encontros, que vão até quarta-feira (2), o ministro vai apresentar a empresários espanhóis os projetos de concessão de portos, aeroportos e rodovias incluídos no Programa de Parceria de Investimentos (PPI) que podem chegar a R$ 217 bilhões em investimentos.

Amanhã (1º), o ministro terá um encontro com o ministro de Fomento da Espanha, José Luis Ábalos. A viagem para a Espanha é parte de uma série de encontros no exterior que o ministro vem mantendo desde o final do primeiro semestre.

Em setembro, Freitas cumpriu agenda de cinco dias em Nova York, nos Estados Unidos, onde apresentou os projetos brasileiros a um grupo de cerca de 70 investidores, representantes de bancos e fundos de pensão.

A previsão é que, em novembro, o ministro da Infraestrutura apresente os projetos a representantes de empresas de infraestrutura da China e de países do Oriente Médio.