Ministro confirma aumento de R$ 8,5 bi para financiamento imobiliário

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, anunciou em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 6, no Palácio do Planalto, que haverá um aumento de R$ 8,5 bilhões dos recursos para o financiamento imobiliário, principalmente do FGTS, com as mudanças no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Com o aumento do limite de renda dos beneficiários e o valor dos imóveis, esse será o impacto nos cofres públicos.

Com isso, o montante total do programa passa de R$ 64,4 bilhões para R$ 72,9 bilhões. De acordo com o ministro, desses R$ 8 bilhões apenas R$ 200 milhões são do Tesouro Nacional e serão destinados aos subsídios. "O restante é do FGTS", afirmou, o ministro, destacando que os valores já estavam previstos e, com isso, não haverá impacto no Orçamento de 2017.

