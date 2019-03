Ministro chinês pede a EUA esforço conjunto para fechamento de acordo comercial

O ministro de Comércio da China, Zhong Shan, apelou hoje aos Estados Unidos que trabalhem em conjunto com Pequim de forma que os dois países consigam fechar um acordo comercial.

Zhong, que falou às margens do Congresso Nacional do Povo, disse que as recentes negociações comerciais entre EUA e China resultaram em "progresso" em alguns setores, mas ressaltou que ainda há muitas questões pendentes.

O avanço nas discussões tem sido "muito difícil" de alcançar devido a significativas diferenças entre as economias e outros aspectos dos dois países, comentou o ministro.

Segundo matéria publicada pelo Wall Street Journal no fim de semana, EUA e China estão no último estágio das discussões para selar um pacto comercial. Pequim teria oferecido reduzir tarifas sobre produtos americanos de categorias que vão de produtos químicos a automóveis. Washington, por sua vez, estaria considerando eliminar a maioria das punições tarifárias impostas a bens chineses no ano passado.

Também nesta terça-feira, o chefe do regulador financeiro da China, Guo Shuqing, disse acreditar que EUA e China chegarão a um consenso sobre a questão do comércio e prometeu continuar abrindo o setor financeiro do país asiático a investidores estrangeiros.

Guo também comentou que é inverídica a alegação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Pequim estaria manipulando a taxa de câmbio do yuan em relação ao dólar para favorecer as exportações chinesas. Fonte: Dow Jones Newswires.