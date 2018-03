Ministro canadense desembarca no Paraguai para discutir acordo com o Mercosul

Em uma coletiva de imprensa, Champagne disse que o Mercosul seria um novo mercado de US$ 300 milhões para bens e serviços canadenses - Foto: Liberal

O ministro do Comércio do Canadá, François Phillippe Champagne, desembarcou hoje no Paraguai para iniciar reuniões formais com representantes comerciais do Mercosul, composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Em uma coletiva de imprensa, Champagne disse que o Mercosul seria um novo mercado de US$ 300 milhões para bens e serviços canadenses. Ele reconheceu que o Canadá tem problemas em acessar o bloco sul-americano, por causa de suas "inúmeras barreiras não tarifárias".

"Nessas negociações, queremos garantir que tenhamos um ambicioso acordo do lado progressista, mas um que seja significativo em termos de bens e serviços", afirmou.

Brasil e Canadá têm uma história conflituosa no que diz respeito ao comércio, principalmente por causa da rivalidade das fabricantes de aeronaves Embraer e Bombardier, bem como na exportação de carne bovina. Fonte: Dow Jones Newswires.