Ministro assinará compromissos para investimentos em 11 aeroportos regionais

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintella, assina nesta terça-feira, 19, termos de compromissos para 11 aeroportos regionais localizados em 7 Estados do país. O total de investimentos será de R$ 212,4 milhões para a execução de obras de reforma, ampliação, aquisição de equipamentos, sinalização e melhoria da infraestrutura desses terminais.

Entre os 11 terminais, três estão localizados em Mato Grosso (Cáceres, Sinop e Tangará da Serra), três no Rio de Janeiro (Itaperuna, Resende e Angra dos Reis), além de um em Araguaína (TO), Jataí (GO), Dourados (MS), Chapecó (SC) e São Carlos (SP). Dentre eles, os aeroportos mato-grossenses, Itaperuna, Resende e Araguaína estão contemplados no Programa Avançar do governo federal, que prevê a conclusão das obras até o fim de 2018.

A cerimônia acontecerá no auditório do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação e contará com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco.