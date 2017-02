Ministra do Canadá faz ressalvas a propostas dos EUA para o comércio

A ministra das Relações Exteriores canadense, Chrystia Freeland, disse ser contrária à proposta de um imposto ajustado na fronteira, defendida por congressistas do Partido Republicano nos Estados Unidos. A autoridade advertiu ainda que o país dela iria "responder apropriadamente", sem dar detalhes, caso as exportações canadenses repentinamente enfrentassem tarifas nos EUA.

As tarifas "seriam mutuamente negativas tanto para o Canadá quanto para os EUA", afirmou Freeland a repórteres em teleconferência de Washington, após dois dias de conversas que incluíram uma reunião com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson.

A ministra acrescentou que o debate sobre a reforma tributária e o suposto imposto na fronteira está em estágio inicial e que há visões diferentes sobre o plano. "Nós não sabemos qual a posição dos EUA em relação à noção de tarifas. Mas eu deixo isso muito claro - o Canadá avalia que seria uma má ideia."

Três quartos de todas as exportações canadenses - o equivalente a um quinto do Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá - vão para os EUA. A ministra disse que ainda é muito cedo para saber qual será a ideia do governo do presidente americano, Donald Trump, para mudar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), que envolve também o México. Fonte: Dow Jones Newswires.

