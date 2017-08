Ministério publica regras de leilão de descontratação de energia de reserva

O Ministério de Minas e Energia (MME) definiu as diretrizes da sistemática para a realização do Mecanismo Competitivo de Descontratação de Energia de Reserva, a ser promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no dia 31 de agosto. As regras estão publicadas em portaria no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a portaria, a Aneel deverá publicar, como adendo ao edital do leilão de descontratação, o detalhamento da sistemática, que deverá prever, entre outros pontos, a aceitação de propostas para os produtos eólica, hidro e solar.

