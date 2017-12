Ministério lança fundo com R$ 450 milhões para melhorar atendimento a turistas

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, lançou hoje (7) o Novo Fungetur, uma linha de crédito com condições diferenciadas para incentivar o mercado de turismo no Brasil.

Serão disponibilizados R$ 450 milhões para construção, reforma, ampliação ou compra de equipamentos turísticos. As micros e pequenas empresas terão prioridade para acessar os recursos.

Os financiamentos concedidos com recursos do fundo terão prazo de amortização de até 20 anos, com até cinco anos de carência. Os juros aplocados serão a partir de 5% ao ano, mais o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

*Estagiária sob supervisão da editora Luana Lourenço