Ministério habilita mais de 54 mil projetos para contratação no MCMV

O Ministério das Cidades divulgou nesta segunda-feira, 6, no Diário Oficial da União (DOU) portaria com uma lista de 54.089 propostas habilitadas para aquisição de imóvel com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). A relação contempla projetos nas cinco regiões do País, a maioria no Sudeste.

As empresas devem seguir cronograma estabelecido pelo governo para cadastramento das propostas e análise da Caixa para, só depois, fecharem uma efetiva contratação. O cronograma está publicado na portaria.

Nesta segunda-feira, o ministro da pasta, Bruno Araújo, vai conversar com a imprensa sobre a contratação de novas unidades habitacionais em todo País na chamada Faixa 1 do PMCMV, voltada para famílias com renda de R$ 1,8 mil. A solenidade com o ministro está marcada para as 16h30.

Segundo o ministério, com essas novas propostas, "o governo federal praticamente atinge a meta estabelecida para este ano estimada em 100 mil unidades habitacionais com autorização para contratação".