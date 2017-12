Ministério do Trabalho aguarda resultado expressivo para Caged de novembro

Segundo o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Helton Yomura. "Depositamos muita esperança de que no dia 20 de dezembro, quando serão divulgados dados do Caged de novembro, tenhamos um resultado muito expressivo" - Foto: SINAIT

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de novembro serão divulgados no próximo dia 20 e a expectativa é de um resultado expressivo, segundo o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Helton Yomura. "Depositamos muita esperança de que no dia 20 de dezembro, quando serão divulgados dados do Caged de novembro, tenhamos um resultado muito expressivo", afirmou ele, que substituiu na manhã desta sexta-feira, 15, o titular da pasta, Ronaldo Nogueira, em evento da FecomercioSP na capital paulista.

"Botamos muita fé de que esse Natal será muito bom para o comércio e para o consumidor", acrescentou Yomura.

O secretário-executivo fez menção à recuperação da economia e disse que só em São Paulo foram criados em outubro 11,3 mil postos de trabalho. No acumulado de 12 meses, já são 124 mil postos, de acordo com ele, vindos dos comércio, serviços e indústria de transformação.

Ainda segundo Yomura, o Ministério do Trabalho tem adotado tecnologias contra fraudes e só este ano já foram cancelados 52.000 requerimentos de seguro desemprego por fraudes. "Isso representa uma economia de R$ 650 milhões. Esperamos que no próximo ano tenhamos mais queda do seguro-desemprego não só por fraudes, mas pelo aumento do emprego."

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, cancelou a participação no evento da FecomercioSP por problemas de saúde na família.