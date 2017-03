Ministério da Fazenda reduz projeção de alta do PIB de 2017 de 1% para 0,5%

O Ministério da Fazenda divulgou nesta quarta-feira. uma nova revisão da estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, de 1% para 0,50%. No último Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, as projeções de mercado apontam para uma alta de 0,48% no PIB de 2017. Para 2018, a Fazenda prevê expansão do PIB de 2,5%

Em 21 de novembro do ano passado, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fabio Kanczuk, já havia anunciado que a previsão da equipe econômica para o crescimento tinha sido rebaixada de 1,6% para 1%. Mas a mudança não foi feita na Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano e, na ocasião, Kanczuk não fez previsões sobre o impacto da a alteração sobre as receitas de 2017.

Inicialmente, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017 trazia uma projeção de PIB de 1,2%. Em meados de agosto, às vésperas do envio do Orçamento ao Congresso, a equipe econômica anunciou a elevação dessa projeção para 1,6%, com o argumento de que o próprio mercado estava melhorando suas avaliações.

O corte no Orçamento que será anunciado nesta quarta no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias já irá considerar a nova estimativa de PIB divulgada. Como a LOA deste ano foi aprovada com base em um PIB de 1,6%, a diferença que impactará o contingenciamento é de 1,1 ponto porcentual.

A Fazenda também atualizou outras projeções para a economia em 2017. A estimativa oficial para o IPCA em 2017 passou de 4,7% para 4,3%. Já a previsão para o câmbio ao fim desde ano passou de R$ 3,6 para R$ 3,3. Para 2018, a Fazenda prevê IPCA de 4,5% e câmbio no fim do ano de R$ 3,4. Kanczuk concederá entrevista coletiva às 14h para detalhar as novas projeções.

