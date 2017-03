Ministério da Fazenda nomeia secretario-executivo do Confaz

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 31, traz três nomeações nos quadros do Ministério da Fazenda. Foram nomeados Manuel dos Anjos Marques Teixeira, como secretário-executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária Confaz; Pedro Calhman de Miranda, como diretor de Programa da Secretaria de Acompanhamento Econômico; e Alexandre Manoel Angelo da Silva, como subsecretário de Governança Fiscal e Regulação de Loteria da Secretaria de Acompanhamento Econômico. As nomeações são assinadas pela Casa Civil.

Veja Também

Comentários