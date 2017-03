Ministério da Fazenda nomeia novo presidente da Dataprev

O Ministério da Fazenda nomeou André Leandro Magalhães para o cargo de presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), no lugar de Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção. Os respectivos decretos de nomeação e exoneração estão publicados na edição desta quinta-feira, dia 23, do Diário Oficial da União (DOU).

A Fazenda também trocou o titular do cargo de secretário-adjunto de Política Econômica. Foi exonerado da função Rafael Tiecher Cusinato e nomeado Fernando Genta dos Santos. As mudanças também estão no Diário Oficial desta quinta-feira.

