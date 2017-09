Ministério da Agricultura institui plano 'O Melhor do Agro Brasileiro'

O Ministério da Agricultura instituiu o plano "O Melhor do Agro Brasileiro", com o qual o governo pretende ressaltar a qualidade, a inocuidade e a sustentabilidade dos produtos agropecuários brasileiros, para promover a produção agropecuária nacional nos mercados externos, conforme previsto na Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016. Medida nesse sentido foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (8), por meio da Portaria número 1.734, assinada pelo ministro Blairo Maggi.

As ações do Plano "O Melhor do Agro Brasileiro" compreendem, entre outros eixos, a organização da informação disponível sobre os temas que trazem impacto na consolidação da imagem do agronegócio brasileiro e a instituição de marca específica. A Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI), do Ministério da Agricultura, será responsável pela formulação, a coordenação e a execução das ações do plano.

