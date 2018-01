Ministério autoriza contratação de unidades do MCMV em parceria com o Estado

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, autorizou nesta segunda-feira, 29, a contratação de novas moradias do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), em parceria com o Programa Casa Paulista, do governo do Estado de São Paulo.

No evento, realizado com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o secretário estadual de Habitação, Rodrigo Garcia, foi assinada a contratação de 2.485 unidades habitacionais, divididas em 34 empreendimentos em todo o Estado, sob um investimento total de R$ 86,9 milhões. A expectativa é de beneficiar 9.940 pessoas com as novas moradias, segundo o ministério.