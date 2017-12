Ministério altera instrução sobre orçamento operacional do FGTS sobre saneamento

Para operações de crédito com mutuários do setor privado, o valor caiu de até R$ 2,7 bilhões para até R$ 1,862 bilhão - Divulgação

O Ministério das Cidades publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 19, Instrução Normativa (IN) que altera norma anterior que dispõe sobre o orçamento operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente à área de saneamento básico para o exercício de 2017.

A IN eleva o orçamento para operações de crédito com mutuários do setor público de R$ 3,3 bilhões para até R$ 4,137 bilhões.

Para operações de crédito com mutuários do setor privado, o valor caiu de até R$ 2,7 bilhões para até R$ 1,862 bilhão.