Minério de ferro sofre tombo na China com decisão judicial favorável à Vale

Os contratos futuros de minério de ferro negociados na China fecharam em baixa acentuada nesta quarta-feira, atingindo o menor nível em uma semana, após decisão judicial autorizar a Vale a retomar atividades na barragem Laranjeiras, que atende o Complexo de Brucutu, na região central de Minas Gerais.

A mineradora brasileira também recebeu aval para retomar embarques no terminal portuário da Ilha de Guaíba, em Mangaratiba (RJ).

A Vale, cujas exportações têm a China como principal destino, vem influenciado fortemente os preços do minério no país asiático desde o rompimento da barragem de Brumadinho (MG), no final de janeiro.

Na Bolsa de Dalian, o futuro de minério de ferro para maio terminou a sessão de hoje com queda de 3,7%, a 613,50 yuans por tonelada. Com informações da Dow Jones Newswires.