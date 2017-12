Minas e Energia aprova enquadramento no Renuclear de projeto da CNAAA

Eletronuclear deverá informar à Receita Federal a entrada em Operação Comercial do Projeto aprovado nesta Portaria, no prazo de até trinta dias do adimplemento do objeto do Contrato - Divulgação

O Ministério de Minas e Energia editou portaria que aprova o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares (Renuclear) do Projeto de Implantação de Obras de Infraestrutura no Setor de Geração de Energia Elétrica de Origem Nuclear da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAAA, denominada Unidade de Armazenamento Complementar a Seco de Combustível Irradiado, de titularidade da empresa Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear.

Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 19, a Eletronuclear deverá informar à Receita Federal a entrada em Operação Comercial do Projeto aprovado nesta Portaria, no prazo de até trinta dias do adimplemento do objeto do Contrato.