Microsoft e BV investem em startup

A Microsoft e o Banco Votorantim vão investir R$ 1 milhão na plataforma de renegociação de dívidas Quero Quitar, por meio do fundo BR Startups, que já captou R$ 27 milhões e tem a intenção de atingir R$ 300 milhões em capital. Criado há três anos, o fundo reúne ainda Monsanto e Algar. É voltado a startups em estágio inicial.

Fundada em 2015, a Quero Quitar é uma plataforma que permite que pessoas endividadas renegociem débitos pela internet.

Os credores cadastram as carteiras de dívidas para que fiquem à disposição para consulta pelos endividados, em vez de cobrá-los por telefone ou pessoalmente.

O consumidor renegocia por meio do site. A startup fica com porcentual dos valores pagos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.