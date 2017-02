Microempresas fazem 21% das demissões

As micro e pequenas empresas, responsáveis por 54% do estoque de 17,1 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil, fecharam o ano de 2016 com um saldo negativo de 281 mil vagas. O número corresponde a pouco mais de 21% do total das demissões do País.

Os dados integram um estudo realizado pelo Sebrae com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgado em janeiro.

Segundo o levantamento, as grandes e médias empresas, que, com a administração pública, contabilizam os 46% restantes dos empregos formais, fecharam o ano com um balanço negativo de 1,032 milhão de profissionais demitidos.

Na opinião do presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, os dados refletem a dependência maior da pequena empresa com a mão de obra.

"Se uma empresa com quatro trabalhadores demite dois, há uma redução de 50% no quadro de funcionários. Por isso, ela segura mais o empregado", destaca Afif, que, no entanto, vê no atual nível de endividamento do setor um problema para 2017. "Falta capital de giro e 83% dos pequenos não têm crédito ainda", afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

